Zlatan Ibrahimović, gol e addio al derby?

Lasciare la firma con un gol al derby, per Zlatan Ibrahimović e per i tifosi milanisti sarebbe un sogno. Come riporta La Repubblica, quello di stasera potrebbe essere, forse, il suo ultimo derby, vista la sua età (38 anni) e visto il contratto fino a Giugno che lo lega con i rossoneri. Ovviamente si spera per un rinnovo, ma sarà fondamentale verificare man mano le sue condizioni e le prestazioni singole e di squadra.