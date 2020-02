33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Lucas Biglia, presente alla Junior Tim Cup “Il Calcio negli Oratori”, ha parlato presso l’Oratorio Santa Cecilia a Milano del suo arrivo al Milan: “Arrivare in Italia e a Milano, in una delle città più belle al mondo, ma aver giocato una finale dei Mondiali è il ricordo più importante che mi porterò per sempre”.