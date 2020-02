Maldini a Sky Sport: "Ibra grande campione e grande professionista, se stasera dovessimo vincere..."

46 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il direttore tecnico rossonero, Paolo Maldini, ha parlato a Sky Sport prima del derby: “Se dovessimo vincere, saremmo sesti, in Europa League. Quindi, il resto della stagione potrebbe avere aspettative più rosee. Sarebbe ora di iniziare a battere le big. Ibra? Sta bene. Si conosce, il suo utilizzo è stato programmato con i suoi feedback. Il Milan non arriva tra le prime quattro da tempo. Noi siamo responsabili di quanto farà la squadra, saremmo responsabili se non arrivassimo in Europa, ma lasciamo finire la stagione. Nei miei primi due anni non rendevo al 100% nei big match, soffrivo queste gare. Negli ultimi anni, invece, speravo di affrontare queste gare. In cosa fa la differenza Ibra? Zlatan è un campione, vive la sua professione da campione. Fa una vita da professionista e pensa da professionista. Il suo contributo può accelerare il processo di maturazione dei nostri giovani”.