Maresca arbitro di Inter-Milan

Il derby della Madonnina tra Inter e Milan, in programma per domenica sera alle 20:45 a San Siro, sarà diretto da Fabio Maresca. A coadiuvarlo ci saranno gli assistenti Peretti e Paganesi, con La Penna quarto uomo. In sala Var, Mazzoleni e Schenone.