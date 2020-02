43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

La vicenda relativa a Robinson è sempre più un istero in casa Milan.

Secondo quanto La Gazzetta dello Sport, pare infatti, che lo statunitense non sia risciuto a sostenere determinati esami fondamentali per la chiusura della trattativa, e la federazione senza quegli esami, che probabilmente sarebbero risultati positivi, non ha potuto dare il via libera. Sembrano quindi smentite le voci che parlavano di un mancato accordo fra le parti.