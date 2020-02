Milan, con Musacchio ancora nessuna trattativa per il rinnovo

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il contratto di Mateo Musacchio andrà in scadenza nel giugno 2021. Il centrale argentino, da quando è arrivato a Milano, ha sempre ricoperto un ruolo importante nell’ambiente rossonero. L’ex Villareal non si è ancora però seduto a un tavolo con la dirigenza rossonera per discutere il rinnovo contrattuale. Situazione simile a quella di Donnarumma. Avere un giocatore all’ultimo anno di contratto potrebbe portare ad una svalutazione o, nel peggiore dei casi, ad una eventuale perdita a 0.