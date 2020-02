26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il derby di questa sera sarà la prima volta per alcuni dei giocatori rossoneri che scenderanno in campo. Se per Ibrahimovic è un “nuovo esordio” 8 anni dopo l’ultima volta, per Kjaer e Bennacer si tratta della prima volta in assoluto. Kjaer, infatti, è arrivato al Milan nella sessione invernale di mercato, mentre a Bennacer era stato preferito Biglia nel derby d’andata.