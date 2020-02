30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

È in corso una delle settimane più delicate di tutta la stagione: quella pre derby. Il Milan ha recuperato quasi tutti gli assenti dell’ultimo match. Tra squalifiche e problemi fisici, Bennacer, Ibra, Kjaer e Biglia non sono stati infatti disponibili contro l’Hellas Verona. Da oggi, Lucas è tornato in gruppo e si sta allenando regolarmente. Per Ibrahimovic allenamento differenziato, ma dovrebbe far parte della squadra che domenica sera sfiderà l’Inter di Conte.