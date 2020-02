Milan, il derby sarà un grande esame di maturità

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Arriva il derby della Madonnina, una prova del nove per il Milan, o forse è meglio parlare di esame di maturità. Una vittoria domenica sera nella stracittadina contro l’Inter potrebbe cambiare la stagione del diavolo, darebbe entusiasmo e consapevolezza nei propri mezzi a tutto l’ambiente. L’esame Inter dirà molto, o forse tutto su quello che sarà il girone di ritorno rossonero. Una vittoria potrebbe rilanciare definitivamente la squadra meneghina nell’arduo cammino verso l’Europa che conta, invece, in caso di sconfitta c’è il rischio che il gruppo getti le armi, e in quel caso la stagione rossonera diventerebbe difficile e complicata, sia per la squadra che per i tifosi.

Sia chiaro, i nerazzurri hanno obiettivi diversi e una rosa più completa rispetto a quella rossonera, ma il derby non è una partita come le altre, in queste partite le motivazioni e la cattiveria agonistica possono fare la differenza. La squadra di mister Pioli dovrà essere attenta, precisa e sportivamente aggressiva, proprio come quella che si è vista – a tratti – in questo inizio 2020. Serviranno le gambe quanto la testa, servirà una squadra isterica, nevrotica, pronta ad affrontare la gara come se si trattasse di una battaglia con in palio una grande fetta di stagione.

Ovviamente sarà soltanto il campo a darci le prime vere risposte della stagione. Domenica il Milan potrà capire come è messo realmente, cosa può chiedere davvero a questo campionato o quanto si è lontani dalle concorrenti. La squadra dovrà arrivare all’appuntamento nel migliore dei modi, consapevole di potersela giocare. Il diavolo è ancora un giovanotto appena maggiorenne, che si appresta a diventare grande e maturo. C’è voglia e fretta di crescere, ma per farlo bisognerà accantonare la paura, al contrario, servirà iniettare quella carica di adrenalina in più per andare definitivamente allo step successivo. Caro, vecchio Milan, domenica per diventare grande servirà tutto quello che hai dentro.