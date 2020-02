Milan, sei fragile mentalmente

13 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Chi si fosse immaginato un Milan attendista nel derby si è dovuto ricredere. Il diavolo ha disputato senza dubbio il miglior primo tempo della stagione, surclassando l’Inter, sia sul piano della qualità che della quantità. Probabilmente i meriti sono da attribuire anche a mister Pioli che con il nuovo modulo ( 4 -2 – 3 -1) ha creato diversi grattacapi alla difesa nerazzurra. Il Milan è stato perfetto nell’approccio della gara, nello spirito e nell’interpretazione dei ruoli, non a caso il primo tempo è finito 2 reti a 0 a favore dei rossoneri. Ma cos’è veramente cambiato nella ripresa ?

Sicuramente il gol di Brozovic è stata la scintilla che ha fatto esplodere l’Inter e crollare il Milan. Dunque, la risposta più ovvia si annida nella fragilità mentale, più che in quella qualitativa della rosa. Non è normale subire nella seconda frazione di gioco come si è subito, non ci si può far prendere dall’umore negativo in quel modo e gettare le armi. Chiaro che gli errori individuali, come quello di Romagnoli che si fa anticipare da De Vrij o Kjaer che non prova neanche ad ostacolare Lukaku sul quarto gol ci sono e sono evidenti, ma il vero problema rimane l’immaturità e la fragilità della giovane squadra rossonera. L’arrivo di Ibrahimovic è servito, tanto, tantissimo, e si è visto, ma questa rosa ha bisogno di qualche pedina più esperta, capace di gestire le emozioni negative e vincere un derby come quello clamorosamente perso domenica sera a San Siro.

Su questo tasto abbiamo dedicato tante righe anche in passato, ma a volte è doveroso ritornare su elementi fondamentali e indispensabili per giocare a certi livelli e indossare una maglia storica e prestigiosa come quella rossonera.

Inutile tentennare, questo Milan ha bisogno di crescere mentalmente prima di calarsi definitivamente nel mondo del calcio dei grandi, i punti persi in questa stagione a causa dell’immaturità e della fragilità mentale sono tanti, ne è l’ennesima conferma la sconfitta nella stracittadina. La società in estate dovrà prendere provvedimenti immediati, perchè la nostra stagione quest’anno dopo questa pesante conferma si è maledettamente complicata.