23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riferito da Tuttosport, durante la sessione estiva di mercato, il Milan sarebbe intenzionato a farsi avanti per Cengiz Under. L’esterno d’attacco turco, che nella stagione in corso ha al momento collezionato 17 presenze e 2 reti, era stato accostato ai rossoneri anche nel mese di gennaio e interesserebbe al Tottenham di José Mourinho. Il costo del suo cartellino si aggira attorno ai 40 milioni di euro.