Milan Verona, tocca a Rebic e Leao

MILAN VERONA – Zlatan Ibrahimovic non prenderà parte alla gara tra Milan ed Hellas Verona di oggi pomeriggio a causa di una febbre che, dunque, gli impedirà di essere con i suoi compagni. Così, per dare continuità ai risultati positivi dei rossoneri, toccherà alla coppia Rebic-Leao per battere la squadra rivelazione di Ivan Juric.