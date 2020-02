Dall’Argentina, Milan pronto a fare sul serio per un trequartista argentino

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riportato da Fichajes.com, il Milan sarebbe intenzionato a fare sul serio per Matias Zaracho. Per arrivare al centrocampista offensivo classe ’98, al momento in forza al Racing Club, la dirigenza rossonera sarebbe infatti pronta a mettere sul piatto 15 milioni di euro. Il giocatore, che nell’edizione in corso della Superliga ha al momento collezionato 15 presenze, 3 reti e un assist, può agire anche sulle fasce e ha una clausola rescissoria pari a 22 milioni di euro.