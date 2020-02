Milanello, si riparte in vista della Coppa Italia

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Archiviato il derby, i rossoneri hanno ripreso questa mattina gli allenamenti a Milanello in vista della partita di giovedì sera contro la Juventus, semifinale d’andata di Coppa Italia.

Dopo la colazione la squadra ha iniziato un lavoro in palestra per l’attivazione muscolare. Successivamente la squadra si è divisa in due gruppi: il primo, formato dai giocatori utilizzati ieri sera, ha continuato un lavoro defaticante, mentre il secondo ha svolto le esercitazioni tecniche.

A concludere l’allenamento una serie di conclusioni in porta e la partitella a campo ridotto.

L’allenamento di domani è previsto nel pomeriggio.