Musacchio a Milan Tv: “Ibra sta bene. Con Romagnoli ci capiamo al volo”

43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Matteo Musacchio è intervenuto ai microfoni di Milan Tv in vista del derby di domenica sera. Queste le sue dichiarazioni.

Sull’aria da derby: “Un calciatore lavora sempre per vincere. Se arriva un gol è una cosa bella, ma la cosa importante è fare una grande partita”.

Su significato del derby: “Ho giocato già un paio di derby e ho capito che è una partita diversa da tutte le altre. E’ una settimana speciale quella che porta al derby e penso che valga più di tre punti

Sul contributo personale al Milan: “Posso parlare di quello che ho sempre fatto qua, così come in Spagna: mi sono sempre allenato al massimo, essendo disponibile a giocare dove il mister chiede”.

Sul rapporto con Romagnoli: “Sono già tanti anni che gioco insieme ad Ale e ci capiamo veramente senza nemmeno guardarci”.

Su come si vive il derby a Milanello: “E’ una partita speciale, una settimana diversa. Daremo sicuramente il massimo per fare una gran partita”.

Su Milan-Verona: “Abbiamo fatto una buona partita. Nel secondo tempo, quando siamo rimasti in superiorità numerica, abbiamo fatto tanto per vincere la partita, ma purtroppo la palla non è entrata”.

Sull’Inter: “Abbiamo grandi giocatori e una grande squadra, così come loro. E’ una partita di calcio, undici contro undici, che vogliamo vincere”.

Su Ibrahimovic: “Ibra sta bene, sta lavorando a parte ma lo vedo bene e carico come sempre”.

Sull’importanza del milanismo: “Non solo in questa settimana, ma sempre. I tifosi ci stanno sempre vicino e per noi è importantissimo”.

Sugli obiettivi stagionali: “Lavoriamo per regalare gioie ai tifosi. Si deve pensare di partita in partita”.