Musacchio a SportMediaset: “L’Inter è una grande squadra, ma vogliamo fare una grande prestazione”

Il difensore centrale rossonero Mateo Musacchio ha parlato del derby in programma domenica sera ai microfoni di SportMediaset: “Siamo in un buon momento e c’è fiducia. Sappiamo di dover affrontare una grande squadra come l’Inter, ma vogliamo fare una grande prestazione. Sappiamo che abbiamo una partita difficile, ma abbiamo fiducia nel nostro lavoro e nella squadra e vogliamo fare una grande gara. Ibrahimovic? È un grandissimo giocatore e lo ha dimostrato. Per la squadra è importantissimo, non solo per il nome, ma anche per quello che fa dentro il campo. Da quando è arrivato lui, la squadra sta facendo molto bene e arriviamo a domenica in un bel momento. Sta lavorando per arrivare bene alla partita e speriamo che sia con noi domenica. Lukaku? È un grande attaccante, ma dobbiamo pensare solo a noi stessi”.