Nesta parla del Milan

Alessandro Nesta, attualmente allenatore del Frosinone ed ex campione del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai nostri microfoni al margine dell’evento tenutosi a Castellammare di Stabia, Italian Sport Awards:

“Il Milan deve rimettere un po’ di cose a posto. Bisogna rivedere qualcosa per cercare di costruire un futuro. Ibra è il giocatore giusto per il momento del Milan, un parafulmine come lui sa prendersi le responsabilità”.