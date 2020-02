Piatek, frecciatina al Milan

46 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Krzysztof Piatek ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dalla Bild dopo il suo arrivo in Germania all’Herta Berlino. Ecco quanto detto sul Milan:

“​Fare gol è una passione per me, le aspettative sono molto alte a Berlino e i tifosi in città mi hanno urlato “Piatek, pum, pum, pum!”. Arrivo di Ibrahimovic? Al Milan cambiano gli attaccanti ogni anno, quindi probabilmente è una loro abitudine”.