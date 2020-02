Pioli a Milan TV: “Juve occasione per dimostrare chi siamo. Sarà importante far bene subito”

50 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Come ormai da tradizione, Stefano Pioli non ha tenuto la conferenza stampa prima di un match di Coppa Italia. Il tecnico rossonero ha però rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di Milan TV. Queste le sue parole:

Sul primo tempo del derby: “Sarebbe troppo facile pensare e ripartire solamente dal primo tempo del derby. Dentro la partita abbiamo dimostrato tante cose positive, abbiamo dimostrato che ci stiamo avvicinando al livello di squadre molto importanti e molto forti, questo ci deve dare fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi, ma dobbiamo aver capito che in certe partite e a certi livelli non si può mollare la presa. Da questa partita purtroppo siamo usciti con le ossa rotte, tutti noi volevamo finisse diversamente, per la nostra classifica, per il nostro momento, per i nostri tifosi, però dobbiamo imparare da questa situazione e mettere in campo una prestazione più continua e determinata per tutti i 95′ già domani in Coppa Italia“.

Sugli errori commessi: “Ci sono situazioni dove l’attenzione e l’intensità devono essere ai massimi livelli, abbiamo fatto l’errore di essere più intensi quando la palla era lontana dalla nostra area e un po’ meno quando si avvicinava. Sono errori che abbiamo pagato, sono esperienze che dobbiamo mettere assolutamente dentro il nostro bagaglio e cercare di fare sempre meglio. Abbiamo ancora tanti obiettivi, la partita di domani è un obiettivo importante in questo momento, c’è da fare bene“.

Sui tifosi: “Anche l’altra sera non abbiamo giocato fuori casa, il rimpianto è grande ma dobbiamo assolutamente svoltare subito e dimostrare che da una partita dove abbiamo fatto tante cose positive e altre meno abbiamo imparato la lezione, possiamo crescere e possiamo fare bene. Arrivare in finale di Coppa Italia sarebbe un risultato importante, siamo preparati per affrontare bene la gara di domani“.

Sulla Juventus: “Era la migliore situazione ci potesse capitare, stiamo parlando di affrontare la squadra migliore d’Italia e tra le migliori d’Europa. E’ l’occasione per dimostrare che anche noi non siamo da meno“.

Su Juventus-Milan di campionato: “Siamo cambiati molto più di loro, sia come interpreti che come posizioni sul campo. Ci sono delle situazioni che si possono riproporre, abbiamo giocato un’ottima partita e abbiamo avuto prima noi le occasioni per passare in vantaggio senza riuscire a sfruttarle. Questo ci deve dare la consapevolezza che tutte le partite vanno giocate e approcciate con grande determinazione e convinzione, abbiamo le nostre qualità da mettere sul campo“.

Sul fatto di poter mettere in difficoltà la Juventus: “Ci mancherebbe altro che noi andiamo in campo senza aver convinzione di poter fare male ai nostri avversari. Abbiamo le qualità per mettere in difficoltà anche la Juventus, in ogni singola partita ci sono tante possibilità da sfruttare, dobbiamo essere preparati e pronti per cercare di sfruttarle“.

Su andata e ritorno: “Molto importante sarà la gara d’andata, ma come spesso succede sarà decisivo il ritorno, fare un risultato positivo domani significherebbe avere un vantaggio per la prossima gara. Dobbiamo restare concentrati, lavorare di squadra e con lucidità, con la miglior prestazione dal punto di vista tecnico“.