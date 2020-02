Pioli a Sky Sport: “È stato il miglior primo tempo della stagione! Peccato per il palo di Ibra”

59 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Stefano Pioli intervistato nel postpartita da Sky Sport riassume il Derby della Madonnina dicendo: “I due gol presi in pochi minuti hanno cambiato la partita, sono due disattenzioni troppo pesanti”. Sul secondo tempo dei rossoneri: “Le partite cambiano dovevamo stare molto più attenti, l’Inter è una squadra più matura e più preparata a questo tipo di situazioni”.

Parlando degli errori individuali: “Io sono arrabbiato con i miei giocatori, perché avevamo dei compiti e nel secondo tempo non sono stati rispettati! Abbiamo fatto la migliore prestazione dell’anno ma non siamo stati attenti nel secondo tempo”

Per il futuro: ” È stato il miglior primo tempo della stagione, bisogna ripartire da qui e rivedere quelle situazioni che non ci hanno permesso di portare la partita a casa. Sono convinto delle qualità della mia squadra!”

Sugli errori nel gol: “Non si può lasciare solo Brozovic sul primo gol e tentare di fare un fuorigioco sul secondo. Peccato per il palo di Ibra”.

È un Pioli amareggiato per la sconfitta ma soddisfatto per la prestazione dei suoi ragazzi, che dopo questa partita dimostrano di valere un posto per l’Europa.