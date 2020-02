Pioli in conferenza stampa: “Ibra e Kjaer sono influenzati, domani serviranno intensità e concentrazione”

46 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani contro il Verona: “Affronteremo un avversario che sta bene, Juric sta facendo un ottimo lavoro. Il Verona si presenterà a San Siro con grande determinazione, è una squadra che corre tanto. Siamo reduci da una settimana particolare, abbiamo più di un problema. Dobbiamo affrontare la partita con la giusta concentrazione”.

Sul mercato: “Sono felice il mercato che sia finito. Abbiamo gestito bene questa situazione, rimanendo concentrati sul nostro lavoro. Sono state fatte le cose che mi aspettavo, ora abbiamo un gruppo coeso e compatto. Abbiamo inserito giocatori di spessore e di qualità, che ci hanno dato qualcosa in più dal punto di vista della personalità. Mi riferisco a Zlatan, a Kjaer e anche a Begovic. Abbiamo fatto gli inserimenti nei punti giusti. Sono soddisfatto, ma non spetta a me dare i voti. A centrocampo recupereremo Biglia, ho tante soluzioni e giocatori. Piatek è stato sostituito da Ibra”.

Su Paquetá: “Non ci sono retroscena. Paquetá è un giocatore del Milan, deve lavorare bene e dare disponibilità totale. È un buonissimo giocatore, come lo sono i suoi compagni, deve lavorare per farsi trovare pronto”.

Sulla Champions: “Noi pensiamo solo alla partita di domani, come se fosse quella più importante”.

Su Rebic: “Deve sempre ambire a migliorare e crescere, può ancora fare meglio nei tempi dei movimenti, quando prova a fare la giocata decisiva”.

Sui giocatori in forse: “Kjaer e Zlatan hanno l’influenza da 2-3 giorni, sarà difficile convocarli. Ha problemi anche Krunic, vedrò se convocarlo stasera”.

Sulla squadra: “Stiamo vincendo tanto. La salita è molto faticosa e molto ripida. Domani dobbiamo stare attenti ed essere lucidi. Dobbiamo continuare a lavorare per essere ancora più compatti, dobbiamo essere concentrati e giocare con intensità. Le partite si vincono per un pallone recuperato e per un contrasto vinto“.

Sulle cessioni di Suso e Piatek: “Suso ci ha salutato con molta serenità dopo la partita di martedì sera. Non ho visto Piatek perché è andato via subito. Non abbiamo avuto problemi, ha lavorato sempre con grande professionalità”.

Sul modulo del match di domani: “Vedremo, abbiamo posizioni che possono cambiare. Non è il sistema di gioco a far vincere, ma la qualità delle giocate“.

Sui diffidati: “Kjaer domani non ci sarà, ma per il derby sarà disponibile. Dobbiamo rimanere concentrati sulla partita di domani”.

Sul fatto che il Milan segni poco nel primo tempo: “È importante fare un gol in più degli avversari, ma è anche vero che, per le caratteristiche che abbiamo, adesso andare in vantaggio sarebbe importante. Uno dei nostri obiettivi è quello di essere aggressivi e andare in vantaggio”.

Sulle vittorie in rimonta: “Ho fatto capire ai nostri giocatori che abbiamo buone qualità e che le squadre che si sanno compattare nelle difficoltà sanno arrivare alla vittoria. Vincendo, poi, arrivano più convinzioni. Ora, però, gennaio è finito e non conta più nulla. Dobbiamo rimanere concentrati”.

Sui corner: “Non è vero che non sappiamo batterli. Cerchiamo di essere sempre più pericolosi e nelle ultime partite abbiamo sfiorato più volte il gol“.