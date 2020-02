Pradè (ds Fiorentina): “Ecco perché non abbiamo preso Paquetá”

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ai microfoni di Lady Radio, ha parlato anche delle voci riguardanti un possibile approdo in Toscana di Lucas Paquetá: “Paquetá avrebbe potuto lasciare Milano solo con la formula del prestito. Noi siamo stati chiari, non volevamo giocatori per sei mesi, per questo non l’abbiamo preso. Abbiamo invece acquistato un giovane come Agudelo, nel quale abbiamo intravisto in lui delle potenzialità incredibile. È un giocatore anomalo, può ricoprire più ruoli”.