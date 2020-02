Primavera, il Milan travolge il Cittadella: 7-3 per i rossoneri

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Si è concluso da poco la partita valida per il campionato primavera tra Milan e Cittadella, con i ragazzi di Giunti che si sono imposti col clamoroso risultato di 7-3! I rossoneri sono passati in svantaggio al 17′ minuto a causa del colpo di testa vincente di Varotto. Pareggio dieci minuti più tardi con Capanni. Tre minuti dopo altro gol dei rossoneri, che vale il vantaggio però per pochissimo: il Cittadella trova infatti il gol del momentaneo 2-2 al 34′. Da questo momento in poi, c’è stato solo il Milan in campo. Sono 7 i gol totali realizzati dalla capolista: Capanni, Olzer (2), Colombo (3) e Tonini. Con questa vittoria (undicesima consecutiva in campionato) i rossoneri si portano a +12 dal Verona secondo.