Primavera, il Milan vince ancora! Maldini gol ed espulsione

12esima vittoria di fila per il Milan primavera! I ragazzi di Giunti vincono ancora e allungano al primo posto in classifica della Primavera 2. È finita 2-1 contro la Cremonese in trasferta. I rossoneri sono passati in vantaggio dopo 10′ minuti grazie al gol di Daniel Maldini (fresco di esordio in prima squadra). Sempre lui protagonista – questa volta in negativo – al 44′, quando viene espulso. Il secondo tempo vede il Milan soffrire, ma Colombo al 85′ riesce a portare la sua squadra sul 2-0 e far vivere un finale di partita più sereno. Inutile il gol della Cremonese in pieno recupero. I ragazzi di Giunti sono già sicuri di andare ai playoff. Occhio al 22 febbraio, possibile data per la festa della promozione in Primavera 1.