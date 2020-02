Probabili formazioni, Inter-Milan: Pioli potrebbe optare per un modulo diverso

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Poco meno di 24 ore e andrà in scena una delle partite più attese dell’anno: il derby della Madonnina. Le due squadre stanno attraversando entrambe un buon momento. L’Inter di Conte sta avendo una stagione straordinaria ed è nelle prime posizioni a lottare con Juventus e Lazio. Il Milan è in ripresa e nel 2020 non ha ancora perso. Pioli starebbe pensando a un modulo più contenitivo con Ibrahimovic unica punta, mentre Conte potrebbe optare per Eriksen dietro Lukaku (considerando la squalifica di Lautaro).

CONTE TRA DUBBI E CERTEZZE

L’Inter che affronterà il Milan domani non avrà tutta la rosa a disposizione: Lautaro e Bastoni sono squalificati, Handanovic è ancora in forse. Proprio per questo motivo, il tecnico leccese potrebbe optare per delle soluzioni alternative. In porta (salvo sorprese) dovrebbe giocare Padelli. In difesa sicuri Skriniar e De Vrij, mentre al posto di Bastoni D’Ambrosio è favorito su Godin. Davanti alla difesa linea a 5 formata da Candreva, Vecino (in vantaggio su Sensi), Brozovic e Barella, con Young sulla fascia sinistra. Considerata la squalifica di Lautaro, Conte ha provato in allenamento la soluzione Eriksen dietro Lukaku unica punta, con Sanchez e Esposito in panchina.

MILAN, POSSIBILE 4-4-1-1 CON IBRA UNICA PUNTA

Anche Pioli ha mischiato le carte in allenamento e potrebbe stupire domani sera, soprattutto in virtù della possibilità di vedere Eriksen dietro Lukaku. A differenza dell’Inter, il Milan ha recuperato praticamente tutti gli effettivi (ad eccezione di Krunic). Donnarumma partirà tra i pali, in difesa Conti è favorito su Calabria, Kjaer dovrebbe far coppia con Romagnoli, mentre a sinistra gioca Theo. Centrocampo formato da Castillejo largo a destra, Bennacer (che rientra dalla squalifica) in cabina di regia con Kessié e Rebic a sinistra. Secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe giocare Calhanoglu dietro Ibrahimovic, con Leao e Rebic che partirebbero dalla panchina. 4-4-1-1 o 4-2-3-1, la sostanza è la stessa, ma occhio al classico 4-4-2 con Leao dal 1′ minuto.

Probabili formazioni

Inter (3-5-1-1): Padelli; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Eriksen; Lukaku. All. Conte

Milan (4-4-1-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli