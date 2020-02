Milan: Problemi medici per Robinson, a giugno un nuovo tentativo

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

La versione ufficiale del mancato trasferimento di Robinson al Milan, dunque, sembra confermata: problemi medici. Come spiega Gianluca Di Marzio, infatti, i rossoneri non hanno avuto tempo per andare a fondo sulla questione:” I test hanno riscontrato una piccola anomalia da analizzare meglio. Il Milan non ha avuto tempo per approfondire la questione, per via del poco tempo a disposizione, così la trattativa è saltata”.

L’esperto di calciomercato non chiude definitivamente le porte ad un futuro approdo di Robinson ai rossoneri. Anzi, non esclude che ci possa essere già un discorso per giugno:”Quando il Milan punta un giocatore significa che il profilo è gradito. Non è da escludere, quindi, che a giugno l’operazione possa essere nuovamente rimessa in piedi dai due club”.