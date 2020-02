Sacchi a Rai Sport: “Il derby? Non mi aspetto una bella partita”

40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

L’ex allenatore rossonero Arrigo Sacchi, durante l’intervista concessa a Rai Sport, ha parlato del derby di domani sera: “Il Milan è un’incognita, mentre l’Inter è una speranza. Non mi aspetto una bella partita. I rossoneri sono indietro. I nerazzurri, invece, devono inserire alcuni nuovi giocatori. Quindi, si affronteranno due squadre che non stanno benissimo. Spero di sbagliarmi. Sicuramente, sarà una partita agonisticamente valida, ma il calcio non è solo agonismo, è emozioni, bellezza, spettacolo, musicalità e armonia”.

E ancora: “Conte è un grandissimo professionista, un uomo che dà la vita per il calcio e che cerca sempre di migliorarsi. Credo ci riuscirà, anche perché è una persona colta e intelligente. Il calcio non è un sistema di gioco, ma una filosofia. Beato chi vede il calcio semplice. La vita non è semplice e il calcio è il riflesso della vita. Conte deve trovare un migliore equilibrio tra chi difende e chi attacca. Un consiglio a Pioli? Stefano è un ragazzo stupendo, gli auguro di riuscire a fare un certo tipo di calcio. Pioli si trova in una piazza difficile ed è costretto a fare scelte dolorose. Io ne feci una subito. Perdemmo contro la Fiorentina alla seconda giornata di campionato. Van Basten parlò come si parla in Olanda e il giorno successivo tutti i quotidiani sportivi ci misero contro. La domenica dopo lo lasciai fuori e gli dissi che, in panchina, avrebbe potuto correggere i miei errori”.