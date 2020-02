Sconcerti: “Ibra decisivo, ma non è stato sempre presente”

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Si sofferma sulla rimonta nel secondo tempo, l’analisi sul Corriere della Sera di Mario Sconcerti dopo la vittoria nerazzurra in rimonta nel derby

“Il Milan ha giocato bene per tutto il primo tempo, Rebic e Calhanoglu, seconde e terze punte centrali, hanno mandato all’aria la difesa dell’Inter che tendeva ad allargarsi come da grammatica. Ibrahimovic non è stato sempre presente, ma è stato decisivo. Il Milan ha bisogno di lui come il seno di una madre, non c’è vita senza la sua risorsa. Nel secondo tempo, il Milan ha dovuto chiudersi in area, lontano dal suo totem e si è letteralmente perduto.”.