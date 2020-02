Stefano Sensi a SportMediaset: “Il derby sarà una partita dura, Ibra è un campione”

46 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il centrocampista dell’Inter Stefano Sensi ha parlato del derby in programma domenica sera, valido per il posticipo della 23ma giornata di campionato, ai microfoni di SportMediaset: “Ibrahimovic è un campione, l’ha dimostrato nella sua carriera, e il suo arrivo al Milan ha alzato l’attenzione e la concentrazione dei compagni, che hanno anche un po’ di pressione in più. I rossoneri sono in un periodo positivo e, proprio per questo motivo, dobbiamo certamente stare attenti e concentrati per tutti i novanta minuti. Sarà una partita dura”.