Serie A, il Milan frena a San Siro contro un ottimo Verona, non si va oltre il pari.

In un pomeriggio primaverile a Milano i rossoneri fermano la loro serie di vittorie consecutive contro il Verona che si conferma una delle sorprese del campionato. Si fanno sentire le tante assenze, soprattutto quella del trascinatore di questa squadra, Ibrahimovic. Milan che va sotto ma riesce a trovare il gol del pareggio dopo pochi minuti, nel finale la sfortuna ha impedito di concludere la rimonta ai rossoneri. Rimane la prestazione positiva.

PRIMO TEMPO – Il Milan scende in campo con l’atteggiamento sbagliato, concedendo molti spazi al Verona che nei primi venti minuti fa la partita. La squadra gialloblu approfitta delle disattenzioni di un Milan carente a centrocampo per via dell’assenza di Bennacer.

Al 13’ il Verona trova il gol con uno straordinario anticipo di Faraoni su Theo Hernandez, pescato sul filo del fuorigioco da un ottimo cross di Zaccagni.Milan che continua a soffrire il Verona ma nella seconda parte del primo tempo ritrova la quadra e si riaffaccia nell’area avversaria.

Al 28’ Calhanoglu pareggia i conti concludendo a rete una punizione dal limite dell’area, decisiva la deviazione della barriera.Milan che sciupa un contropiede nato dall’errore di Amrabat sulla linea di centrocampo, troppo macchinoso Rebic nel concludere.

Rossoneri che dominano il finale del primo tempo senza però riuscire a creare occasioni pericolose

SECONDO TEMPO –

Milan che si fa vedere con una conclusione di Bonaventura dal limite dell’area che termina fuori. È però il Verona a dominare nella prima parte della ripresa.

Al 63’ Zaccagni stampa sul palo una palla vagante nell’area di rigore, Donnarumma immobile. Ancora pericolosi i gialloblu su una serie di rimpalli all’interno dell’area nati da un calcio d’angolo, fortunato il Milan.

Al 68’ bruttissimo fallo di Amrabat su Castillejo che viene espulso grazie all’intervento del Var. Milan che approfitta dell’uomo in più ma nonostante l’assedio non riesce ad essere pericoloso. Con gli innesti di Paqueta’ e Saelemaekers, che fa il suo esordio a San Siro, il Milan trova più certezze sottoporta e arriva più volte alla conclusione.

Al 90’ guizzo di Rebic che tocca di tacco per Theo Hernandez che spara fuori. Carambola nell’area di rigore gialloblu al 92’ con Castillejo che prende il palo da due passi e sciupa l’occasione decisiva per i tre punti. Milan che chiude il match in attacco senza trovare il gol.

C’è spazio anche per un po’ di romanticismo con l’ingresso in campo del piccolo Maldini nel finale.