Secondo quanto riporta Sky Sport, il Milan è ancora alle prese con giocatori non al 100% e pronti per il derby di domenica sera. Nello specifico, oltre a Ibrahimovic e Biglia (che dovrebbero tornare tra i convocati), resta in forte dubbio la presenza di Andrea Conti. Il giocatore ha dato forfait all’ultimo contro l’Hellas Verona a causa di una tonsillite e, ad oggi, non è ancora guarito.