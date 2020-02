Sky – Milan, prove di 4-4-1-1 per il derby senza Leao

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Milan continua la preparazione tattica in vista del derby di domenica sera. Ci sarebbe però una novità. Nella seduta odierna, Pioli ha provato un modulo inedito: un 4-4-1-1 con Calhanoglu dietro a Ibrahimovic al posto di Leao, che si accomoderebbe in panchina, e con Bonaventura a sinistra nel centrocampo a quattro. L’idea del tecnico rossonero sarebbe quella di creare una maggiore densità a centrocampo, soprattutto in fase di non possesso, per cercare di contrastare con più equilibrio il centrocampo a cinque dei nerazzurri.

Domani alle 16.00 è previsto l’allenamento di rifinitura, e si capirà se quella del cambio modulo sarà soltanto un’ipotesi (magari da adottare a gara in corso), o una possibilità concreta.