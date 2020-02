33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Che Theo Hernandez sia in un momento di forma magnifico non è un mistero. A certificarlo sono i numeri incredibili, soprattutto per un difensore, con lo spagnolo che è capocannoniere della squadra a quota 5 gol. Nel match contro l’Inter, l’ex Real ha fatto registrare un altro numero da capogiro: la sua velocità massima in scatto è stata infatti registrata a 33.63 km/h.