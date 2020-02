Tuttosport – Albertini: “Il derby svolta la stagione, bisogna pensare al quarto posto”

Albertini: “Il derby cambia la stagione”

Demetrio Albertini, in un’intervistato da Tuttosport, ha rilasciato dichiarazioni e commenti riguardanti la stagione del Milan, queste le sue parole:

CLIMA DERBY

“I giocatori sono abituati a questo tipo di partite: in città si percepisce l’interesse dei tifosi. Il calciatore si deve rendere conto che questa partita non vale tre punti ma la svolta della stagione. Il derby dà consapevolezza più di ogni partita. Quando perdi, pensi ai tre punti. Quando vinci, sposta molto di più, Bisogna osare, dal derby toglierei i pareggi”.

PENSARE ALLA CHAMPIONS

“Magari è un’utopia, ma il Milan ha l’obbligo di pensare di arrivare quarto. Non si può lavorare solo per trovare la continuità o per gestire. Berlusconi ci ha insegnato che bisogna sempre puntare al massimo, senza porsi limiti. Per il Milan è fondamentale il fattore psicologico. Questo derby deve essere la scintilla per accendere il gas e andare”.