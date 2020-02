Tuttosport – Il Milan offre 15 milioni per Zaracho al Racing

Zaracho centrocampista Racing piace al club rossonero

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il mercato non dorme mai e se dopo il derby, la panchina di Pioli sembra traballare, le ricerche in chiave mercato non si fermano ad un possibile tecnico del futuro.

Zaracho ha esordito con la maglia dell’Argentina il 26 marzo 2019 contor il Marocco

La società rossonera infatti, come riportato da Tuttosport, sarebbe ancora in pressing su Matías Zaracho, talento 21enne del Racing Club de Avellaneda.

Il Milan avrebbe messo sul piatto 15 milioni di euro, ma la richiesta per il centrocampista sarebbe di 20. Una distanza importante ma non impossibile da colmare. Che sia questo il primo colpo della prossima estate rossonera?