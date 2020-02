Tuttosport – Indispensabile la presenza di Ibrahimovic nel derby

Ibrahimovic fondamentale presenza nel derby con l’Inter

Dopo i problemi che lo hanno costretto a dare forfait col Verona, Zlatan Ibrahimovic vuole esserci nel derby, e non da spettatore. Come riportato da Tuttosport, infatti il Milan senza Ibrahimovic sembra perdere la bussola, come si è visto con il Verona.

Leao e Rebic, con tutto l’impegno dovuto, non sono riusciti a impensierire il portiere nella sfida con l’Hellas. Tuttosport sottolinea proprio come senza Ibrahimovic in campo, non ci sia di fatto un giocatore con le sue stesse caratteristiche, con Leao e Rebic più portati al contropiede e all’attacco della profondità per mezzi tecnici ed atletici. Inoltre, la leadership che assicura Ibra dovrà essere un traino importante nel derby, in grado di dare la scintilla giusta al Milan.