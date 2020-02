Tuttosport – Milan, con la Juventus niente turnover

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Sconfitta decisamente pesante, quella di ieri nel derby. Non tanto per il risultato, ma per il modo in cui è maturato. Una rimonta difficile da digerire, ma per i rossoneri di Pioli già giovedì potrebbe esserci possibilità di riscatto.

Il Milan sarà infatti chiamato a sfidare la Juventus, e sull’edizione odierna di Tuttosport si intuisce come per i rossoneri sarà un match in cui dare tutto: “Milan, contro la Juventus niente turnover”.

Pioli valuterà oggi le condizioni dei giocatori dopo il derby, ma vista l’entità della sfida difficilmente ci saranno grossi cambiamenti nella formazione titolare.