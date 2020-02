Sala apre alla realizzazione del nuovo stadio

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla questione stadio, in merito alle parole del sindaco di Milano Beppe Sala che affermato come le società milanesi stiano venendo incontro alle richieste del comune, cioè salvare San Siro in modo da renderlo una cittadella dello Sport. Nuovi segnali positivi, dunque, per la realizzazione di un nuovo impianto.