L’edizione odierna di Tuttosport fa il resoconto delle prima brevi esperienze delle cessioni eccellenti rossonere.

Il quotidiano titola “Suso e Piatek: stesso copione”, spiegando come i due ex rossoneri non stiano brillando rispettivamente nel Siviglia e nell’Herta Berlino.

L’unico che può sorridere, visto l’inizio positivo, è Ricardo Rodriguez che è passato al PSV Eindhoven.