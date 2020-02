26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Si avvicina sempre più l’attesissima semifinale di Coppa Italia tra Milan e Juventus, in programma giovedì sera a San Siro. Nonostante manchino ancora due giorni alla gara d’andata, si sa già chi di certo non sarà a disposizione per i bianconeri. Nel bollettino medico, figurano infatti i nomi di Giorgio Chiellini, Khedira, Demiral, Danilo, Bernardeschi e Douglas Costa.