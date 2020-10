ANSA – Galliani: “Applichiamo le norme UEFA. Il Milan? Esemplare”

Interpellato dall’ ANSA, l’ ex AD del Milan e attuale AD del Monza, Adriano Galliani, ha rilasciato delle dichiarazioni sul caso Juve-Napoli e sull’ importanza del rispetto dei protocolli Covid per il proseguo dei campionati: “Senza polemiche e senza dare giudizi, se vogliamo il bene del calcio dobbiamo applicare le normative della Uefa: se hai 13 giocatori, devi giocare. Tutti dobbiamo fare in modo di portare avanti la stagione con lungimiranza e senza egoismi. Se difronte a 2 o 3 calciatori positivi non si gioca, il rischio è che crolli tutto.”

Prosegue parlando del comportamento del Milan: “Esemplare è stato il comportamento del Milan: ha preso per il Covid il suo giocatore più rappresentativo, Ibrahimovic, e gioca con un ragazzo di 19 anni, Colombo. La vita continua ed è primo in classifica”.