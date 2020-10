Stilando una speciale classifica della serie A, basata sui punti raccolti dalle squadre italiane nel 2020, scopriamo che il Milan si trova al secondo posto di questa speciale graduatoria.

I rossoneri, con 54 punti (in 24 partite), si classificano alle spalle dell’Atalanta che ha raccolto 56 punti in 24 partite. A completare il podio troviamo l’Inter (47 in 24 gare), seguito da Lazio (46 in 25), Juventus (45 in 23), Napoli (44 in 23), Sassuolo e Roma (entrambe 39 in 24).