GdS – Arrivano i rinforzi: Ibra, Romagnoli e Rebic verso il recupero

Con il calciomercato ormai chiuso, per il Milan è tempo di guardare avanti, e le notizie che arrivano dall’infermeria sono positive. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, la rincorsa di Alessio Romagnoli, Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic verso il derby è già cominciata.

I tre pilastri di mister Pioli, per motivi diversi, sono lontani dal campo di gioco da un bel po’: positivo al covid-19 lo svedese, che però è asintomatico e sta bene, tanto da tenersi in forma nel suo appartamento con il tapis roulant. Per lui si attende solo l’esito negativo dei tamponi e poi potrà raggiungere finalmente la squadra.

L’attaccante croato è invece fermo dalla trasferta di Crotone, quando una lussazione al gomito sinistro lo mise fuori causa, ma anche lui corre verso il recupero. Infine, per il capitano rossonero le chance di affiancare Kjaer nel derby sono molto concrete, dopo l’infortunio al polpaccio.