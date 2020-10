GdS – La strategia di mercato del Milan di Elliott

Da quando il fondo Elliott ha preso le redini del Milan la società ha avuto una precisa strategia sul mercato. Lo conferma La Gazzetta dello Sport, che rivela come il primo obiettivo sia stato raggiunto: abbattendo il monte ingaggi e non partecipando ad aste per i calciatori si è riusciti a chiudere il bilancio del 2020 con -100 milioni di euro (quello precedente era di -146).

I rossoneri non hanno accettato a scatola chiusa richieste ritenute troppo alte, come quella dello Strasburgo per Simakan, nonostante si sia creato un buco in rosa. La squadra è completamente composta da giovani più qualche “anziano collaudato” per fare gruppo quali Tatarusanu, Kjaer e Ibrahimovic: starà a loro migliorare il rendimento dei compagni.