L’Equipe – Milan, lo Strasburgo ha rifiutato 17 milioni per Simakan

Il calciomercato non ha regalato al Milan il tanto atteso e cercato difensore centrale. La società di via Aldo Rossi, però, nella giornata di ieri si era fortemente interessata a Mohamed Simakan, difensore dello Strasburgo. Secondo quanto riportato da “L’Equipe”, il club francese ha rifiutato ben 17 milioni di euro per il trasferimento del difensore classe 2000 sotto le guglie del Duomo.

A quanto pare i rossoneri non sono stati gli unici ad incassare il “no” dello Strasburgo, infatti alla lista dei delusi c’è anche il West Ham che avrebbe voluto accaparrarsi il giocatore.