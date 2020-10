Milan, Ibra resta in dubbio per il derby

Il Milan che si accinge a vivere la prima sosta per le nazionali della stagione da primo in classifica, lo fa già con la testa alla ripresa. Si riprenderà con il derby ed è partita la conta degli indisponibili e dei recuperabili. Uno su tutti: Zlatan Ibrahimovic. Come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, Ibra ha in mente il rientro nel derby ma ad oggi non sarebbe scontato. Infatti ieri è risultato ancora positivo al tampone. Nonostante stia bene, asintomatico, lavora e si allena da casa, ricordiamo che prima del rientro, bisogna che risulti negativo a tre tamponi consecutivi. I tamponi continueranno ad essere fatti a intervalli regolari nel rispetto del protocollo. Il countdown è partito.