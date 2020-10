Come riporta il sito ufficiale della Fiorentina, il DS viola Daniele Pradè, durante la conferenza stampa al Franchi di fine mercato, ha raccontato di un tentativo del Milan in extremis per il difensore German Pezzella:

“Quello che ha portato il mercato non è stato congruo. Pezzella non ha avuto offerte se non la richiesta di prestito del Milan ieri sera alle 18 che abbiamo rifiutato.“