TS – Milan, ora Pioli deve reinventarsi il centrale

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il Milan non è riuscito a portare a casa un centrale di difesa nelle ultime ore di mercato, e ora Pioli dovrà trovare una soluzione. Prima di tutto, presto rientrerà Romagnoli, e questo dà grande sollievo al tecnico rossonero, ma la mancanza di un rinforzo potrebbe rivelarsi un problema soprattutto per l‘Europa League e quando ci saranno molte partite ravvicinate.

Niente Milenkovic, Kabak, Tomiyasu o Rudiger, ma ecco che la sessione di calciomercato di gennaio è più vicina degli altri anni, in cui il Milan spera davvero di riuscire a trovare il rinforzo giusto. Sempre che Pioli non abbia in testa qualche idea di adattamento in quel ruolo.