Nessun difensore centrale dal mercato per il Milan. Nelle ultime ore la società rossonera non è riuscita a piazzare l’ultimo colpo di mercato, per completare il reparto difensivo.

Ma Pioli può consolarsi, il capitano del Milan è pronto a tornare. Come riporta Tuttosport, Alessio Romagnoli può approfittare della sosta del campionato per le nazionali per ritrovare la condizione e farsi trovare disponibile per il derby della quarta giornata di campionato.