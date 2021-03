Cm.com: Su Depay spinge la Juventus, ma il Milan osserva attentamente

La situazione legata all’attaccante olandese Memphis Depay è conosciuta da tempo: il classe 1994 non rinnoverà con il Lione, e a giugno si libererà gratuitamente dal club transalpino.

Come riporta Calciomercato.com, la Juventus è da diverso tempo sul giocatore, Paratici si è attivato in prima persona e sta cercando di trovare un accordo con gli agenti del giocatore per ingaggio e durata.

Il Milan, dal canto suo, osserva da una posizione più defilata, ma, se nelle prossime settimane si dovesse aprire qualche spiraglio per l’ex United, Maldini e Massara proverebbero l’inserimento.